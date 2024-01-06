В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

AP

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.