Экс-замминистра Тука: у России есть все возможности продолжать удары по Украине
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Фабрика Новин».
«Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них (России. — RT) закончился запас (ракет. — RT)», — сказал Тука.
Он добавил, что также не верит в то, что ВС России необходимо время, чтобы собрать дополнительные ракеты.
По мнению экс-замминистра, Украина должна быть готова к массированным ударам каждую минуту.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна армия мира не имеет такого оружия, как российская.