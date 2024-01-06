Экс-замминистра Тука: у России есть все возможности продолжать удары по Украине

У России есть возможности для продолжения массированных ударов по объектам украинских вооружённых сил на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц в стране Георгий Тука.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Фабрика Новин».

«Я скажу откровенно, я с достаточно большим скепсисом отношусь к разным профессиональным оценкам, которые уже начали звучать, что у них (России. — RT) закончился запас (ракет. — RT)», — сказал Тука.

Он добавил, что также не верит в то, что ВС России необходимо время, чтобы собрать дополнительные ракеты.

По мнению экс-замминистра, Украина должна быть готова к массированным ударам каждую минуту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна армия мира не имеет такого оружия, как российская.