Российские бойцы уничтожили пункт управления украинской группы «Донецк» в ДНР

Ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники России поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны России.

РИА Новости

Ведомство уточнило, что объект противника был уничтожен в районе населённого пункта Красноармейск. Кроме того, российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Тягинки Херсонской области.