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Российские бойцы уничтожили пункт управления украинской группы «Донецк» в ДНР

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Ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники России поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны России.
Российские бойцы уничтожили пункт управления украинской группы «Донецк» в ДНР
  • РИА Новости

Ведомство уточнило, что объект противника был уничтожен в районе населённого пункта Красноармейск.

Кроме того, российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Тягинки Херсонской области.

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