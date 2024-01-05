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Оппозиционная партия обвинила власти Молдавии в удушении сельского хозяйства

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Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил действующие власти Молдавии в удушении в стране сельского хозяйства и села в целом.
Оппозиционная партия обвинила власти Молдавии в удушении сельского хозяйства
  • Gettyimages.ru

«Сегодня сельское хозяйство в Молдавии находится не просто на низком уровне, оно почти перестало существовать. А потому, госпожа президент, что вы душите сёла. На земле просто некому работать — населённые пункты вымирают», — указал он в своём Telegram-канале.

Лунгу отметил, что люди бегут из молдавских сёл, потому что во многих из них нет дорог, школ, детсадов, медпунктов и т. д.

Он подчеркнул, что молдавские фермеры давно бьют тревогу, однако президент страны Майя Санду «и её подельники их будто не слышат».

Ранее сообщалось, что мэр Кишинёва Ион Чебан подаёт в суд на правительство и парламент Молдавии «в связи с финансовым давлением на жителей столицы».

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