Telegraph: Зеленский усилил раскол с Залужным из-за своей самоуверенности

Раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным усилился из-за самоуверенности главы киевского режима, отметил американский журналист Саймон Шустер в статье для The Telegraph.

По его мнению, Зеленский стал более уверенным, а его приоритеты не всегда совпадали с позицией Залужного.

«Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — говорится в статье.

Шустер подчеркнул, что ещё в 2022 году Залужный рассматривался некоторыми украинскими политиками как возможный оппонент Зеленского, а сам главком описывал свои отношения с ним как «неудобное партнёрство».

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Залужный, обвиняя Зеленского в провале контрнаступления, ведёт против него открытую войну.