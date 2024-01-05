RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: Зеленский усилил раскол с Залужным из-за своей самоуверенности

Короткая ссылка
Раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным усилился из-за самоуверенности главы киевского режима, отметил американский журналист Саймон Шустер в статье для The Telegraph.
Telegraph: Зеленский усилил раскол с Залужным из-за своей самоуверенности
  • Gettyimages.ru

По его мнению, Зеленский стал более уверенным, а его приоритеты не всегда совпадали с позицией Залужного.

«Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — говорится в статье.

Шустер подчеркнул, что ещё в 2022 году Залужный рассматривался некоторыми украинскими политиками как возможный оппонент Зеленского, а сам главком описывал свои отношения с ним как «неудобное партнёрство».

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Залужный, обвиняя Зеленского в провале контрнаступления, ведёт против него открытую войну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить