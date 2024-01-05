Newsweek: удары ВС России истощают украинскую систему ПВО
- РИА Новости
Отмечается, что опасения по поводу истощения ПВО растут в связи с постепенным сокращением потока помощи от западных союзников Киева.
Помимо этого, ситуация осложняется тем, что у мобильных комплексов украинской ПВО заканчиваются боеприпасы.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в первую очередь хотят передать Украине дополнительные средства ПВО.