Newsweek: удары ВС России истощают украинскую систему ПВО

Массированные удары российской армии по объектам на Украине смогли истощить возможности украинской системы противовоздушной обороны, сообщило издание Newsweek.

Отмечается, что опасения по поводу истощения ПВО растут в связи с постепенным сокращением потока помощи от западных союзников Киева.

Помимо этого, ситуация осложняется тем, что у мобильных комплексов украинской ПВО заканчиваются боеприпасы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в первую очередь хотят передать Украине дополнительные средства ПВО.