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Newsweek: удары ВС России истощают украинскую систему ПВО

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Массированные удары российской армии по объектам на Украине смогли истощить возможности украинской системы противовоздушной обороны, сообщило издание Newsweek.
Newsweek: удары ВС России истощают украинскую систему ПВО
  • РИА Новости

Отмечается, что опасения по поводу истощения ПВО растут в связи с постепенным сокращением потока помощи от западных союзников Киева.

Помимо этого, ситуация осложняется тем, что у мобильных комплексов украинской ПВО заканчиваются боеприпасы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в первую очередь хотят передать Украине дополнительные средства ПВО.

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