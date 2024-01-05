«СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области произошли взрывы
В Хмельницкой области произошли взрывы, сообщили украинские мониторинговые каналы. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.
- AP
«Взрывы в Хмельницкой области», — пишет «СТРАНА.ua.
Перед этим издание писало, что группа дронов может представлять опасность для Староконстантинова.
По информации канала «Карта воздушных тревог», в этом городе раздались «мощные взрывы».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен