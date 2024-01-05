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«СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области произошли взрывы

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В Хмельницкой области произошли взрывы, сообщили украинские мониторинговые каналы. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.
«СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области произошли взрывы
  • AP

«Взрывы в Хмельницкой области», — пишет «СТРАНА.ua.

Перед этим издание писало, что группа дронов может представлять опасность для Староконстантинова.

По информации канала «Карта воздушных тревог», в этом городе раздались «мощные взрывы».

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