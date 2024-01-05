В Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины объявлена тревога

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины. Сейчас сирены звучат в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса с картами воздушных тревог на Украине. Также утром в Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога. Ночью в пригороде Кривого Рога были слышны взрывы.