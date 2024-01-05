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Гладков: ночь в Белгороде прошла тревожно

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После обстрелов Белгородской области в больницах остаются 74 раненых, 20 человек находятся в реанимации больниц Москвы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Минувшая ночь в Белгороде прошла тревожно, отметил он.

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более лёгкие последствия — с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», — сказал глава Белгородской области.

Ночью 5 января средства ПВО уничтожили десять украинских ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

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