Губернатор Севастополя: почти 100 человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки ВСУ на Севастополь.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, её будут вывозить на полигон для уничтожения».

По словам губернатора, в зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек.

Развожаев отметил, что вывоз взрывоопасного предмета начнётся утром 5 января.

«По ситуации на ул. Глухова — три человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты», — добавил Развожаев.

Ранее над акваторией Севастополя была сбита ракета.