Губернатор Севастополя: почти 100 человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, её будут вывозить на полигон для уничтожения».
По словам губернатора, в зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек.
Развожаев отметил, что вывоз взрывоопасного предмета начнётся утром 5 января.
«По ситуации на ул. Глухова — три человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты», — добавил Развожаев.
Ранее над акваторией Севастополя была сбита ракета.