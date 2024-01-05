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Гладков: два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, один мужчина получил осколочное ранение предплечья, второй — осколочное ранение голени.

«Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом были выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Как отметил Гладков, в Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечён один автомобиль. 

Ранее десять украинских ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью.

Также в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности.

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