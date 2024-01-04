Кулемзин: жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла из-за обстрела Куйбышевского района города со стороны украинской армии.

«По уточнённой информации, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Нарвской погибла женщина 1954 г. р.», — рассказал он в своём Telegram-канале.

Также, по данным мэра, из-за обстрела Куйбышевского района по улице Нарвской ранения получил мирный житель 1971 года рождения.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Центрально-Городского района со стороны ВСУ была повреждена школа-интернат.