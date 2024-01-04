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WP: ВСУ жалуются на большие потери в результате провальной миссии у Днепра

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Украинские военные пожаловались на тяжёлые потери личного состава после безрезультатной миссии у Днепра, говорится в материале газеты The Washington Post, журналисты которой пообщались с 21-летним морпехом ВСУ Дмитрием.
WP: ВСУ жалуются на большие потери в результате провальной миссии у Днепра
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

По словам украинского бойца, его «бросили как кусок мяса волкам» во время перехода через реку.

«Мы несём много потерь. Мы просто теряем людей, а результата никакого», — приводятся слова другого солдата ВСУ.

Военные отмечают, что миссия не обернулась успехом, так как они понесли потери в результате попытки перебраться через реку, а после этого личный состав также попал под артиллерийский обстрел и потерял ещё больше людей.

В частности, военные были разочарованы сообщениями украинского МИД, которое в ноябре заявило, что ВСУ «удалось закрепить позиции на нескольких опорных пунктах» на Днепре, тогда как многие морские пехотинцы украинской армии «тонули и не могли плавать из-за полученных ранений или были затянуты на дно реки тяжёлыми рюкзаками».

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, но уничтожаются на подходе.

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