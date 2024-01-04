Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Западно-Казахстанской области
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«Под разрушенными сооружениями найдены и спасены шесть человек, пять из них доставлены в медицинские учреждения, один человек отказался от госпитализации. На месте погибли два человека», — сказано в сообщении.
Личности погибших устанавливаются. Под завалами могут ещё находиться люди.
Ведомство напоминает, что минувшей ночью в двухэтажном здании кафе в результате «хлопка газовоздушной смеси» произошло обрушение здания с последующим пожаром.