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Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Западно-Казахстанской области

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Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Западно-Казахстанской области, инцидент произошёл в городе Уральске, сообщил Департамент по ЧС Западно-Казахстанской области.
Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Западно-Казахстанской области
  • Gettyimages.ru
  • © Prathaan

«Под разрушенными сооружениями найдены и спасены шесть человек, пять из них доставлены в медицинские учреждения, один человек отказался от госпитализации. На месте погибли два человека», — сказано в сообщении.

Личности погибших устанавливаются. Под завалами могут ещё находиться люди.

Ведомство напоминает, что минувшей ночью в двухэтажном здании кафе в результате «хлопка газовоздушной смеси» произошло обрушение здания с последующим пожаром.

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