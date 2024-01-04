Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Западно-Казахстанской области, инцидент произошёл в городе Уральске, сообщил Департамент по ЧС Западно-Казахстанской области.

«Под разрушенными сооружениями найдены и спасены шесть человек, пять из них доставлены в медицинские учреждения, один человек отказался от госпитализации. На месте погибли два человека», — сказано в сообщении.

Личности погибших устанавливаются. Под завалами могут ещё находиться люди.

Ведомство напоминает, что минувшей ночью в двухэтажном здании кафе в результате «хлопка газовоздушной смеси» произошло обрушение здания с последующим пожаром.