Боец «Айдара» заявил, что после краха ВСУ смогут «прорвать кордон» и бежать в ЕС
По его мнению, уклонистам это сделать будет труднее.
«Вооружённое подразделение сможет организованно прорвать кордон, выйти в ЕС и там интернироваться», — сказал он, его слова приводит «СТРАНА.ua».
Дикий сослался на опыт УПА**.
«УПА в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили в диаспоре», — сказал он.
* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.
** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).