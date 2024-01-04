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Боец «Айдара» заявил, что после краха ВСУ смогут «прорвать кордон» и бежать в ЕС

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Украинский боец нацбата «Айдар»* Евгений Дикий заявил, что украинские военнослужащие в случае полного провала ВСУ смогут «организованно прорвать кордон» и бежать в страны Евросоюза.

По его мнению, уклонистам это сделать будет труднее.

«Вооружённое подразделение сможет организованно прорвать кордон, выйти в ЕС и там интернироваться», — сказал он, его слова приводит «СТРАНА.ua».

Дикий сослался на опыт УПА**. 

«УПА в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили в диаспоре», — сказал он.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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