Украинский военный Луценко заявил о попадании ракеты в мастерскую БПЛА
«В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.), прилетела ракета», — написал он в соцсетях, его цитирует «СТРАНА.ua».
Где находилась мастерская, Луценко не сообщает.
Также стало известно, что в Киеве накануне была повреждена фабрика военной одежды, которую на публике носят Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.
2 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.