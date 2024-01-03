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Украинский военный Луценко заявил о попадании ракеты в мастерскую БПЛА

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Украинский военный, бывший депутат Рады Игорь Луценко пожаловался на попадание ракеты в здание мастерской, где работают украинские специалисты по разработке и модернизации беспилотников. Согласно его сообщению, это случилось 2 января.

«В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.), прилетела ракета», — написал он в соцсетях, его цитирует «СТРАНА.ua».

Где находилась мастерская, Луценко не сообщает.

Также стало известно, что в Киеве накануне была повреждена фабрика военной одежды, которую на публике носят Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.

2 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.

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