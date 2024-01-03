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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал губернатор.

Также он попросил жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее силы ПВО сбили несколько целей на подлёте к Белгороду.

Позже стало известно, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали два частных дома.

Днём ранее в Минобороны России сообщили, что над Белгородской областью были сбиты ракеты ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Ольха».

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