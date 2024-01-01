МО: российские десантники получили за год 2,5 тысячи единиц вооружений техники
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Уточняется, что за год соединениями и воинскими частями Воздушно-десантными войсками получено более 780 новейших и современных образцов.
«Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тысячами единиц ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники)», — сказано в сообщении.
26 декабря в ведомстве сообщили, что в ВС России в 2023 году было поставлено более 1,7 млн новой и отремонтированной техники.