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Минобороны: замглавкома ВКС России вручил награды участникам спецоперации

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Заместитель главнокомандующего ВКС России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил участникам СВО награды.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Как сообщает ведомство, наград были удостоены участники спецоперации за мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач СВО.

Таким образом, Медаль Суворова, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль Жукова, медаль «За воинскую доблесть» I и II степеней, а также «За укрепление боевого содружества» получили более 20 человек.

29 декабря начальник Генштаба ВС России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР.

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