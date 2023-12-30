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Военная хроника сообщила о ракетных ударах по территории Украины

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Военная хроника сообщила, что в ряде областей Украины зафиксированы ракетные удары.

«Ответка за Белгород — сообщают о ракетных ударах по Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областям», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Харькове, предположительно, произошёл прилёт в гостиницу с «иностранцами», в Одесской области — в промышленное предприятие.

«В эти минуты также идёт массированный налёт на Киев», — добавляется в материале.

Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах.

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