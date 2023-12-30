Губернатор Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино в Глушковском районе. Насчитали восемь прилётов», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, пострадавших нет.

В результате атаки линия электропередачи получила повреждения, добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате массированного обстрела Белгорода один человек погиб и ещё четверо пострадали.