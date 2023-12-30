Губернатор Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ
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Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино в Глушковском районе. Насчитали восемь прилётов», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших нет.
В результате атаки линия электропередачи получила повреждения, добавил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате массированного обстрела Белгорода один человек погиб и ещё четверо пострадали.