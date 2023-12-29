Воздушную тревогу объявили в четырёх областях Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали 29 декабря в четырёх областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской, Полтавской, а также Сумской и Харьковской областях Украины.

Ранее в пятницу, 29 декабря, сообщалось, что воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.