RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове

Короткая ссылка
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове.
«СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове
  • AP
  • © Ukrainian Emergency Service

«Новые взрывы во Львове», — говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что после взрывов в городе горит объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.

Также в Днепропетровске и Харькове произошли взрывы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить