Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове.

«Новые взрывы во Львове», — говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что после взрывов в городе горит объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.

Также в Днепропетровске и Харькове произошли взрывы.