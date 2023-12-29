«СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове
Украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» сообщило о новых взрывах во Львове.
- AP
- © Ukrainian Emergency Service
«Новые взрывы во Львове», — говорится в сообщении.
Мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что после взрывов в городе горит объект критической инфраструктуры.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.
Также в Днепропетровске и Харькове произошли взрывы.
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