Бойцы ВДВ поразили из «Корнета» наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ВС России поразили районы сосредоточения личного состава ВСУ у Червоной Дибровы. Также ВС России отразили три атаки штурмовиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества.