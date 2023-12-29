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Бойцы ВДВ поразили из «Корнета» наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

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Подразделения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее ВС России поразили районы сосредоточения личного состава ВСУ у Червоной Дибровы.

Также ВС России отразили три атаки штурмовиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

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