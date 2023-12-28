Рогов: средства ПВО России поразили цель в небе над Мелитополем
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны поразили цель в небе над Мелитополем в Запорожской области.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», — говорится в сообщении.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска нанесли удары по городу Токмаку в Запорожской области.
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