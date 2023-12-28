Рогов: средства ПВО России поразили цель в небе над Мелитополем

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны поразили цель в небе над Мелитополем в Запорожской области.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», — говорится в сообщении. Ранее Рогов сообщил, что украинские войска нанесли удары по городу Токмаку в Запорожской области.