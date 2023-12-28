Богомаз: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела посёлка Суземка со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Богомаза, ВСУ выпустили более 15 снарядов по гражданским объектам в посёлке.

«По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор, в результате атаки повреждения получили 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена.

Кроме того, частично повреждены несколько автомобилей, а также нарушено энергоснабжение.

Ранее украинские войска открыли огонь по селу Курковичи в Брянской области.