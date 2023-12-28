Богомаз: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Брянской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Богомаза, ВСУ выпустили более 15 снарядов по гражданским объектам в посёлке.
«По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор, в результате атаки повреждения получили 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена.
Кроме того, частично повреждены несколько автомобилей, а также нарушено энергоснабжение.
Ранее украинские войска открыли огонь по селу Курковичи в Брянской области.