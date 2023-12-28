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Шутка мужчины об оружии привела к объявлению тревоги в аэропорту Астаны

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Мужчина, проходя регистрацию в аэропорту Астаны, в шутку сообщил об имеющемся у него оружии и наркотиках, однако сотрудники службы авиационной безопасности его чувство юмора не оценили. В воздушной гавани незамедлительно объявили тревогу.
Шутка мужчины об оружии привела к объявлению тревоги в аэропорту Астаны
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, виновник произошедшего, 44-летний мужчина, планировал вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954. На стойке регистрации пассажир заявил, что у него в ручной клади имеются оружие и наркотики.

«Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился подозреваемый пассажир, о чём были срочно оповещены служба госохраны, Комитет национальной безопасности и Антитеррористический центр», — отметили в пресс-службе.

Попав в руки правоохранителей, мужчина объяснил, что просто хотел пошутить. После этого тревогу в аэропорту сняли. Неудавшийся розыгрыш может обернуться для пассажира внушительным штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось о самолёте Москва — Минводы, совершившем экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

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