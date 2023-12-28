Бегство украинской армии из Марьинки в ДНР стало тактической победой для России, которая укрепит позиции российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность в Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — отметил автор материала.

Также подчёркивается, что ситуация для Украины сложилась не самая лучшая, особенно на фоне успехов российской армии. Издание напомнило, что поддержка Киева снижается, а в отношении украинских властей продолжает расти давление по поводу проведения переговоров.

Ранее издание Newsweek написало, что сдача Марьинки подорвёт позиции ВСУ на других направлениях.