RT в Telegram
Подпишись

Sky News: освобождение Марьинки стало тактической победой для российских войск

Короткая ссылка
Бегство украинской армии из Марьинки в ДНР стало тактической победой для России, которая укрепит позиции российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Sky News: освобождение Марьинки стало тактической победой для российских войск
  • РИА Новости

«Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность в Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — отметил автор материала.

Также подчёркивается, что ситуация для Украины сложилась не самая лучшая, особенно на фоне успехов российской армии. Издание напомнило, что поддержка Киева снижается, а в отношении украинских властей продолжает расти давление по поводу проведения переговоров.

Ранее издание Newsweek написало, что сдача Марьинки подорвёт позиции ВСУ на других направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить