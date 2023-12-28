В ДНР заочно приговорён к колонии пытавший российских бойцов командир ВСУ
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Верховный суд ДНР заочно приговорил заместителя командира войсковой части А3160 ВСУ Сергея Бурковского к 16 годам колонии за пытки пленных российских солдат. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 30 марта по 7 апреля 2022 года пять российских военных попали в плен в Черниговской области Украины.

Их доставили на территорию ВЧ А3160, расположенную в городе Нежин.

Там Бурковский в ходе допросов избивал российских военнослужащих. Одного из потерпевших украинский офицер ударил ножом в спину.

«Приговором суда Бурковскому заочно назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР командир артдивизиона ВСУ заочно приговорён к 28 годам колонии.