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В Киевской области Украины увеличили количество блокпостов

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Количество блокпостов увеличили в Киевской области Украины с сегодняшнего дня до 6 января. Об этом сообщила областная военная администрация.
В Киевской области Украины увеличили количество блокпостов
  • AP

Кроме того, проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, а также медицинские учреждения.

Указывается, что в течение этих дней будут проводиться «контрдиверсионные мероприятия». В них будут участвовать сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады теробороны.

Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что на фронт нужно отправить всех украинцев.

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