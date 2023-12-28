Постпред Ульянов: риски для безопасности Запорожской АЭС сохраняются

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о сохраняющихся рисках для безопасности Запорожской АЭС.

По его словам, ВСУ регулярно направляют в сторону станции около 20 беспилотников в день, ВС России «сажают или отгоняют» БПЛА.

«Риски всегда есть, и мы хорошо помним, что в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2022 года украинские вооружённые силы регулярно обстреливали станцию», — заявил он в интервью РИА Новости.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что атомные реакторы на Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии.