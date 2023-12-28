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Депутат Рады Безуглая: каждые пять минут получает ранение или гибнет один украинец

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Каждые пять минут гибнет или получает ранение один гражданин Украины, заявила депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Об этом она написала в соцсетях, передаёт РИА Новости.

«Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин», — сказала политик.

При этом она подчеркнула, что в Генштабе ВСУ «ничего не меняется».

Ранее главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщил, что толпы украинцев, желающих получить паспорта на фоне нового законопроекта о мобилизации на Украине, выстроились за документами в Варшаве.

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