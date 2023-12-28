Депутат Рады Безуглая: каждые пять минут получает ранение или гибнет один украинец

Каждые пять минут гибнет или получает ранение один гражданин Украины, заявила депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Об этом она написала в соцсетях, передаёт РИА Новости.

«Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин», — сказала политик.

При этом она подчеркнула, что в Генштабе ВСУ «ничего не меняется».

Ранее главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщил, что толпы украинцев, желающих получить паспорта на фоне нового законопроекта о мобилизации на Украине, выстроились за документами в Варшаве.