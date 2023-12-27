Снайперами во время госпереворота на Украине в 2013—2014 годах были преимущественно выходцы из стран Прибалтики и из Грузии, они тесно связаны со спецслужбами США и западных стран, сообщил экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко. Такие заявления он сделал на неформальном заседании СБ ООН.

«Нами установлено, что так называемыми «неизвестными снайперами» были по большей части выходцы из стран Балтии и Грузии, тесно связанные со спецслужбами западных стран и США», — сказал бывший министр, слова которого приводит РИА Новости.

В операции на «майдане» было задействовано несколько групп профессиональных стрелков, которые не знали о деятельности друг друга, подчеркнул он.

«Они скрытно прибывали без оружия на заранее приготовленное для стрельбы место (оружие уже находилось на месте). После выполнения задания также скрытно отходили», — рассказал Захарченко.

В 2018 году занимавшая тогда кресло депутата на Украине Надежда Савченко заявила, что видела, как спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» приводил снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева.