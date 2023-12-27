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На Украине мужчина в маске из автомата расстрелял на дороге водителя машины

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На Украине в Днепропетровской области неизвестный в балаклаве выбежал на дорогу и расстрелял автомобиль, водитель погиб на месте. По предварительным данным, злоумышленник использовал автомат с глушителем.
На Украине мужчина в маске из автомата расстрелял на дороге водителя машины
  • Gettyimages.ru

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа, сообщает «СТРАНА.ua».

Как утверждается, ведутся поиски подозреваемого.

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