На Украине мужчина в маске из автомата расстрелял на дороге водителя машины

На Украине в Днепропетровской области неизвестный в балаклаве выбежал на дорогу и расстрелял автомобиль, водитель погиб на месте. По предварительным данным, злоумышленник использовал автомат с глушителем.

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Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа, сообщает «СТРАНА.ua». Как утверждается, ведутся поиски подозреваемого.