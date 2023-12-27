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МО: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 280 военнослужащих

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Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении составили до 280 военнослужащих.
МО: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 280 военнослужащих
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке ведомства говорится, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВС Украины в районе населённого пункта Новгородское ДНР.

При этом Вооружённые силы России уничтожили до 280 военных ВСУ, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», два бронетранспортёра, две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

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