Сенатор Карасин: беспорядки из-за госдачи в Пицунде подогреваются извне

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что беспорядки оппозиции в Абхазии из-за решения передать России госдачу в Пицунде подогреваются извне.

Карасин объяснил, что речь идёт о старой сталинской госдаче, которая по межправительственному соглашению теперь принадлежит России.

Он добавил, что данное соглашение было заключено два года назад, на днях его ратифицируют.

Также сенатор уточнил, что это решение было поддержано парламентом Абхазии.

«Очевидно, беспорядки искусственно подогреваются извне», — цитирует его РИА Новости.

По словам Карасина, «рядом там находятся кое-какие страны, которые заинтересованы в этом».

Ранее стало известно, что парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче российской стороне госдачи «Пицунда».

Газета «Известия» писала, что в Абхазии оппозиция провела акцию протеста в связи с решением о передаче России госдачи в Пицунде.