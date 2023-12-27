В Запорожской области суд рассмотрит дело о подготовке теракта
27 декабря 2023

В Запорожской области суд рассмотрит дело о подготовке теракта

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Следственный комитет России по Запорожской области закончил расследование уголовного дела в отношении 52-летней обвиняемой в подготовке теракта. Дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщает ведомство.

По версии следствия, обвиняемая планировала совершить теракт на территории Васильевского района области.

Для его осуществления она получила от куратора украинских спецслужб взрывное устройство.

«Реализовать свой преступный умысел она не смогла, так как место планируемого теракта было оцеплено сотрудниками силовых структур», — говорится в сообщении.

Вину в инкриминируемых преступлениях фигурантка признала в полном объёме. Сейчас обвиняемая находится под стражей, отмечает ведомство.

Ранее RT сообщал, что суд Запорожской области рассмотрит дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта в Токмаке.