В Запорожcкой области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта

Следственный комитет по Запорожской области завершил расследование в отношении подозреваемого в подготовке теракта в городе Токмаке. Уголовное дело передано в суд, сообщает ведомство.

Местный житель обвиняется по ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе), 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта) и 222.1 УК России (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, подозреваемый, являясь участником террористической ячейки, планировал совершить несколько диверсий на территории Запорожской области. С мая по июль 2023 года он подыскал три объекта в Токмаке, один из которых планировал подорвать с помощью самодельной бомбы.

Реализовать «свой преступный умысел мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в Запорожской области передали в суд дело не сообщившего о подготовке теракта жителя.