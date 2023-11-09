В Запорожcкой области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта
09 ноября 2023

В Запорожcкой области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта

09 ноября 2023 | 10:41

В Запорожcкой области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта

08 ноября 2023 | 19:13

Командир ВСУ получил 20 лет колонии за покушение на убийство гражданских

08 ноября 2023 | 14:34

Солдата ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы за обстрел мирной жительницы

08 ноября 2023 | 09:56

В ДНР осудили трёх танкистов ВСУ за обстрел жилых домов в Мариуполе

07 ноября 2023 | 18:11

Украинский снайпер получил пожизненный срок лишения свободы за убийство четырёх мирных жителей

07 ноября 2023 | 12:43

В октябре ЛНР подвергалась обстрелам 15 раз

03 ноября 2023 | 18:03

Командир ВСУ осуждён на 20 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

03 ноября 2023 | 11:02

СК России предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Арсению Яценюку

02 ноября 2023 | 18:48

Двое солдат ВСУ осуждены на 26 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

01 ноября 2023 | 19:20

В ДНР солдат погранслужбы Украины приговорён к тюрьме за убийство гражданских

Следственный комитет по Запорожской области завершил расследование в отношении подозреваемого в подготовке теракта в городе Токмаке. Уголовное дело передано в суд, сообщает ведомство.

Местный житель обвиняется по ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе), 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта) и 222.1 УК России (незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, подозреваемый, являясь участником террористической ячейки, планировал совершить несколько диверсий на территории Запорожской области. С мая по июль 2023 года он подыскал три объекта в Токмаке, один из которых планировал подорвать с помощью самодельной бомбы.

Реализовать «свой преступный умысел мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в Запорожской области передали в суд дело не сообщившего о подготовке теракта жителя.