«Известия»: в Абхазии прошла акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде
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Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что ночью у здания парламента республики собрались несколько сотен человек.
Возле здания парламента в связи с акцией дежурили полицейские, медики и военные.
Как сообщил Sputnik Абхазия, утром к собравшимся возле здания парламента вышел председатель парламента Лаша Ашуба.
«Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику», — объяснил он.
По его словам, депутаты пришли к консенсусу.
Ранее стало известно, что парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче российской стороне госдачи «Пицунда».