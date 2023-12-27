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«Известия»: в Абхазии прошла акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

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В Абхазии оппозиция провела акцию протеста в связи с решением о передаче России госдачи в Пицунде. 
«Известия»: в Абхазии прошла акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия»

Отмечается, что ночью у здания парламента республики собрались несколько сотен человек.

Возле здания парламента в связи с акцией дежурили полицейские, медики и военные.

Как сообщил Sputnik Абхазия, утром к собравшимся возле здания парламента вышел председатель парламента Лаша Ашуба.

«Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику», — объяснил он.

По его словам, депутаты пришли к консенсусу.

Ранее стало известно, что парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче российской стороне госдачи «Пицунда».

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