Отставной генерал Кривонос: Киев не знает, как решить проблему дронов ВС России
- РИА Новости
В интервью «NEWSROOM» он отметил, что количество российских дронов достигает такого количества и массового применения, что «они повсюду» на маршрутах передвижения украинских войск к линии фронта — «как грибы в лесу после дождя».
Киев при этом тратит деньги «непонятно на какие вещи», отметил Кривонос.
«Власть ничего не делает, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо», — цитирует отставного военного РИА Новости.
По его оценкам, «власти не способны ничего сделать ввиду своей некомпетентности».
Недавно расчёты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях близ дороги на Часов Яр под Артёмовском.