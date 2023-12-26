Отставной генерал Кривонос: Киев не знает, как решить проблему дронов ВС России

Украинская власть не понимает, как решить проблему, вызванную российскими дронами, которые применяются на всей линии фронта, считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

В интервью «NEWSROOM» он отметил, что количество российских дронов достигает такого количества и массового применения, что «они повсюду» на маршрутах передвижения украинских войск к линии фронта — «как грибы в лесу после дождя».

Киев при этом тратит деньги «непонятно на какие вещи», отметил Кривонос.

«Власть ничего не делает, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо», — цитирует отставного военного РИА Новости.

По его оценкам, «власти не способны ничего сделать ввиду своей некомпетентности».

Недавно расчёты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях близ дороги на Часов Яр под Артёмовском.