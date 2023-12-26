Минкульт Украины внёс певца SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Минкульт Украины внёс российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны», — сказано в заявлении.
25 октября стало известно, что российский артист Алишер Моргенштерн* проиграл суд на Украине об исключении из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности страны.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.