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Минкульт Украины внёс певца SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности

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Минкульт Украины внёс певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны.
Минкульт Украины внёс певца SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Минкульт Украины внёс российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны», — сказано в заявлении.

25 октября стало известно, что российский артист Алишер Моргенштерн* проиграл суд на Украине об исключении из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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