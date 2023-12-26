Минкульт Украины внёс певца SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Минкульт Украины внёс певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Минкульт Украины внёс российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны», — сказано в заявлении.

25 октября стало известно, что российский артист Алишер Моргенштерн* проиграл суд на Украине об исключении из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.