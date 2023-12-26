Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России разрушили миф о непобедимости оружия Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «360».

«Сегодня мы видим, что силы русского солдата, мужество наших парней, которые стояли на линии фронта, перемололи почти все авангарды НАТО и разрушили миф о непобедимости натовского оружия, которое так рекламировали», — заявил Балицкий.

Губернатор добавил, что ВСУ потеряли огромное число военных за время контрнаступления, которое не принесло им результатов.

Балицкий также добавил, что потери украинской армии, «по данным европейцев, измеряются сотнями тысяч».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что истребители, которые западные страны поставят украинской армии, станут законной целью для Вооружённых сил России.