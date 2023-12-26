Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины

На территории Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «Общественное».

Днём 26 декабря в регионе была объявлена воздушная тревога.

Также тревога действует в Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Павлоград (Днепропетровская область).