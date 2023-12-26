Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины
На территории Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «Общественное».
- Gettyimages.ru
- © Roman Kharlamov
Днём 26 декабря в регионе была объявлена воздушная тревога.
Также тревога действует в Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Павлоград (Днепропетровская область).
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