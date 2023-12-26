Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях Украины.

Об этом говорится на украинском официальном ресурсе по оповещению населения.

Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали на территории всей Украины.