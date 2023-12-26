Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях Украины.
- Gettyimages.ru
- © Ihor Martsenyuk
Об этом говорится на украинском официальном ресурсе по оповещению населения.
Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали на территории всей Украины.
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