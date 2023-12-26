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Критический объект повреждён на подконтрольной Киеву части Херсонской области

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Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что объект критической инфраструктуры получил повреждения на временно подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

Об этом он написал в своём Telegram.

Прокудин указал, что объект расположен в Херсонском районе, но других деталей не привёл.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли вечером 25 декабря в Одесской области Украины.

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