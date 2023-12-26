Критический объект повреждён на подконтрольной Киеву части Херсонской области
Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что объект критической инфраструктуры получил повреждения на временно подконтрольной украинским властям части Херсонской области.
Об этом он написал в своём Telegram.
Прокудин указал, что объект расположен в Херсонском районе, но других деталей не привёл.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли вечером 25 декабря в Одесской области Украины.
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