ВХ: после взятия Марьинки в зону поражения ВС России плотнее войдёт Курахово

Точка в истории сражения в Марьинке поставлена, взятие города под контроль армии России позволит значительно отодвинуть украинскую артиллерию на несколько километров западнее, что существенно осложнит как стрельбу по жилым кварталам Донецка, так и контрбатарейную работу ВСУ на этом направлении вообще, сообщает Военная хроника.

Как напомнили авторы, географически Марьинка лежит чуть выше двух соседних сёл — Максимильяновки и Георгиевки. Это усложняет оборону для ВСУ и немного упрощает дальнейшую боевую работу и продвижение для российских войск.

Также, помимо того что ВСУ потратят некоторое время на создание новых огневых позиций в Максимильяновке и Георгиевке, в зону поражения российской артиллерии плотнее войдёт и Курахово — крупнейший аванпост ВСУ на этом направлении.

Подробнее — в разборе Военной хроники.