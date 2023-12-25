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ВХ: после взятия Марьинки в зону поражения ВС России плотнее войдёт Курахово

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Точка в истории сражения в Марьинке поставлена, взятие города под контроль армии России позволит значительно отодвинуть украинскую артиллерию на несколько километров западнее, что существенно осложнит как стрельбу по жилым кварталам Донецка, так и контрбатарейную работу ВСУ на этом направлении вообще, сообщает Военная хроника.
ВХ: после взятия Марьинки в зону поражения ВС России плотнее войдёт Курахово
  • РИА Новости

Как напомнили авторы, географически Марьинка лежит чуть выше двух соседних сёл — Максимильяновки и Георгиевки. Это усложняет оборону для ВСУ и немного упрощает дальнейшую боевую работу и продвижение для российских войск.

Также, помимо того что ВСУ потратят некоторое время на создание новых огневых позиций в Максимильяновке и Георгиевке, в зону поражения российской артиллерии плотнее войдёт и Курахово — крупнейший аванпост ВСУ на этом направлении.

Подробнее — в разборе Военной хроники.

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