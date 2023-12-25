ВХ: после взятия Марьинки в зону поражения ВС России плотнее войдёт Курахово
- РИА Новости
Как напомнили авторы, географически Марьинка лежит чуть выше двух соседних сёл — Максимильяновки и Георгиевки. Это усложняет оборону для ВСУ и немного упрощает дальнейшую боевую работу и продвижение для российских войск.
Также, помимо того что ВСУ потратят некоторое время на создание новых огневых позиций в Максимильяновке и Георгиевке, в зону поражения российской артиллерии плотнее войдёт и Курахово — крупнейший аванпост ВСУ на этом направлении.
Подробнее — в разборе Военной хроники.