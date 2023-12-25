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Путин: после взлома обороны ВСУ в Марьинке ВС России получен оперативный простор

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После взлома укрепрайона ВСУ в Марьинке российские войска получили возможность выхода на более широкий оперативный простор, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин обратил внимание на то, что противник сооружал этот укрепрайон с 2014 года и построил там множество железобетонных укреплений и ходов сообщения.

«Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но, во всяком случае, такая возможность на этом участке появляется», — сказал президент.

Вечером 25 декабря Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.

Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

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