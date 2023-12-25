Interia: применение нового ЗРК «Панцирь-СМ» ВС России создаст проблемы для ВСУ

Появление на поле боя обновлённой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМ» создаст проблемы для украинских войск, говорится в материале Interia.

По данным издания, новая версия ЗРК уже прибыла на передовую.

«Это может создать серьёзные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники», — написал автор статьи.

Отмечается, что модернизированные «Панцирь-СМ» способны перехватывать даже мини-беспилотники, а также управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.

Ранее сообщалось, что первая партия модернизированных ударных беспилотников «Куб» отправлена Минобороны России.