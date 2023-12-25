RT в Telegram
Подпишись

Interia: применение нового ЗРК «Панцирь-СМ» ВС России создаст проблемы для ВСУ

Короткая ссылка
Появление на поле боя обновлённой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМ» создаст проблемы для украинских войск, говорится в материале Interia.
Interia: применение нового ЗРК «Панцирь-СМ» ВС России создаст проблемы для ВСУ
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

По данным издания, новая версия ЗРК уже прибыла на передовую.

«Это может создать серьёзные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники», — написал автор статьи.

Отмечается, что модернизированные «Панцирь-СМ» способны перехватывать даже мини-беспилотники, а также управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.

Ранее сообщалось, что первая партия модернизированных ударных беспилотников «Куб» отправлена Минобороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить