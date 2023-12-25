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Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

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Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до девяти.
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
  • РИА Новости

Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

«Вследствие вчерашнего обстрела Горловки со стороны вооружённых формирований Украины ранения получили девять мирных горловчан», — написал Приходько в Telegram.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

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