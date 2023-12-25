Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до девяти.

РИА Новости

Об этом сообщает мэр города Иван Приходько. «Вследствие вчерашнего обстрела Горловки со стороны вооружённых формирований Украины ранения получили девять мирных горловчан», — написал Приходько в Telegram. Ранее сообщалось о семи пострадавших.