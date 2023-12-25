Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до девяти.
- РИА Новости
Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.
«Вследствие вчерашнего обстрела Горловки со стороны вооружённых формирований Украины ранения получили девять мирных горловчан», — написал Приходько в Telegram.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен