Воздушную тревогу объявили в четырёх областях Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх областях Украины. На это указывают данные официального ресурса по оповещению населения.

AP

Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях. Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской.