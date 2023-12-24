Воздушную тревогу объявили в четырёх областях Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх областях Украины. На это указывают данные официального ресурса по оповещению населения.
- AP
Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской.
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